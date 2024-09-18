95047

ARRESTATO DIPENDENTE DI UNA STRUTTURA ALBERGHIERA DI GIARDINI NAXOS PER AVER VIOLENTATI DUE SUE COLLEGHE

18 settembre 2024 08:41
Un 38enne, dipendente di una struttura alberghiera di Giardini Naxos, è stato arrestato da Carabinieri della compagnia di Taormina per violenza sessuale aggravata e continuata commessa nei confronti di due suoi giovani colleghi.

Le indagini sono state avviate dopo le denunce delle vittime.

Nei confronti dell'indagato militari dell'Arma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip di Messina su richiesta della locale Procura. L'uomo è stato arrestato in Calabria dove stava attualmente lavorando.

