ARRESTATO IL CALCIATORE DANI ALVES, È ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE

Il calciatore brasiliano Dani Alves è stato fermato a Barcellona nell'ambito di un'indagine su una presunta violenza sessuale. Lo ha riferito la polizia regionale catalana. "Si è presentato questa mat...

Il calciatore brasiliano Dani Alves è stato fermato a Barcellona nell'ambito di un'indagine su una presunta violenza sessuale. Lo ha riferito la polizia regionale catalana. "Si è presentato questa mattina alla stazione di polizia di Les Corts, un quartiere di Barcellona, dove era stato convocato. È stato preso in custodia e si sta recando in tribunale, dove dovrà essere ascoltato da un giudice", ha spiegato un portavoce dei Mossos d'Esquadra, la polizia catalana.

Dani Alves è accusato di una presunta violenza sessuale su una ragazza al nightclub Sutton di Barcellona lo scorso 30 dicembre (la denuncia è stata presentata il 2 gennaio). Attualmente il brasiliano, ex Juve e Barcellona, gioca in Messico con la maglia dei Pumas.

L'entourage del calciatore ha smentito i fatti al quotidiano 'Abc', confermando che Dani Alves quella sera si trovava nel locale "per poco tempo" e rilevando che "non è accaduto niente".