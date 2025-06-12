ARRESTATO IL NEUROLOGO CLAUDIO MILLIA: ACCUSA DI CONCUSSIONE PER IL RESPONSABILE DEL CENTRO ALZHEIMER DI ENNA

Piazza Armerina (EN) – Il dottor Claudio Millia, noto neurologo e figura pubblica della provincia di Enna, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari dai Carabinieri del NAS di Catania, in col...

Piazza Armerina (EN) – Il dottor Claudio Millia, noto neurologo e figura pubblica della provincia di Enna, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari dai Carabinieri del NAS di Catania, in collaborazione con i militari della Compagnia di Piazza Armerina. L’accusa nei suoi confronti è di concussione.

Millia, attualmente responsabile del centro diurno Alzheimer dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, è da anni un punto di riferimento nel campo della neurologia. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Enna, hanno portato a questa misura cautelare che ha destato forte eco nel territorio ennese.

Oltre al suo ruolo professionale, Millia è anche conosciuto per il suo impegno politico. Nel 2023 era stato nominato commissario provinciale per Enna del partito Salvini Premier, carica ricoperta fino al novembre dello stesso anno. La sua figura, quindi, ha sempre avuto una visibilità pubblica rilevante, tanto in ambito sanitario quanto in quello politico.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’inchiesta, ma l’arresto ha già scatenato reazioni nell’ambiente sanitario e politico locale, dove Millia godeva di una consolidata rete di rapporti. Si attendono ora gli sviluppi delle indagini per chiarire la portata delle accuse e il contesto in cui si sarebbero verificate.