ARRESTATO IL VICESINDACO DI PACHINO MENTRE INTASCAVA UNA "MAZZETTA"

La polizia ha arrestato in flagranza di reato per concussione il vicesindaco e consigliere comunale di Pachino, Aldo Russo, 57 anni, e un ex funzionario, adesso in pensione, del Comune del Siracusano.

I due sono stati bloccati dopo che, secondo l'accusa, avevano incassato una mazzetta, sembra, per accelerare l'iter di una pratica.

L'arresto è stato eseguito a Pozzallo dalla squadra mobile della Questura di Ragusa che ha poi acquisito documenti al Comune di Pachino. Russo, ex vice sindaco riconfermato da pochi giorni, eletto in consiglio con Diventerà Bellissima, aveva le deleghe per Affari generali, Trasparenza e legalità, Polizia municipale, Servizi cimiteriali, Anagrafe Canina, Servizi sociali, Bilancio,Tributi e Entrate.

Le indagini sono avviate dopo la denuncia della vittima, che è stata determinante per il loro sviluppo e sono state coordinata dal procuratore Fabio D'Anna che ha confermato la notizia.

Maggiori particolari saranno resi noti domani. (ANSA).