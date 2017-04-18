ARRESTATO LADRO DI AUTO

95047

18 aprile 2017 12:31
Cronaca
I Carabinieri della locale Stazione durante le festività pasquali hanno arrestato :
Il 22enne Antonino Concetto BALLATO di Paternò, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato. Il giovane malvivente è stato bloccato in quella Via Giuseppe Mazzini nel momento in cui la percorreva a bordo di una Fiat Panda rubata poco prima in Via Poggio a Paternò mediante effrazione della portiera ed utilizz

o di una chiave alterata, opportunamente posta sotto sequestro.

L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario mentre l’arrestato, in attesa di giudizio, è stato relegato agli arresti domiciliari.

 

