ARRESTATO LADRO DI AUTO
I Carabinieri della locale Stazione durante le festività pasquali hanno arrestato :
Il 22enne Antonino Concetto BALLATO di Paternò, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato. Il giovane malvivente è stato bloccato in quella Via Giuseppe Mazzini nel momento in cui la percorreva a bordo di una Fiat Panda rubata poco prima in Via Poggio a Paternò mediante effrazione della portiera ed utilizz
L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario mentre l’arrestato, in attesa di giudizio, è stato relegato agli arresti domiciliari.