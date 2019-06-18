ARRESTATO MICHEL PLATINI PER L’ASSEGNAZIONE DEI MONDIALI DI CALCIO 2022 AL QATAR

FLASHMichel Platini, ex presidente UEFA, è stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta per corruzione sull’assegnazione dei Mondiali di calcio in Qatar nel 2022.Lo riferiscono i media francesi.Platini,...

