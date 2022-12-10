ARRESTATO PATERNESE, DOPO AVER RUBATO UN PROFUMO DEL VALORE DI OLTRE 150 EURO IN VIA ETNEA

Nell’ambito dell’operazione “Buon Natale sicuro”, in cui il Comando Provinciale Carabinieri di Catania ha disposto nel periodo delle festività natalizie, l’intensificazione dei servizi preventivi di p...

Nell’ambito dell’operazione “Buon Natale sicuro”, in cui il Comando Provinciale Carabinieri di Catania ha disposto nel periodo delle festività natalizie, l’intensificazione dei servizi preventivi di pattugliamento, al fine di garantire la sicurezza di residenti e turisti che in numerosi affollano le vie dello shopping e tutte le aree di maggiore aggregazione, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza un 26enne paternese, già noto alle Forze dell’Ordine, per “furto aggravato”.

Al riguardo nella mattinata di ieri, i militari dell’Arma, intervenuti in via Etnea su segnalazione di un dipendente di una nota profumeria, hanno immediatamente individuato e bloccato l’uomo che stava cercando di allontanarsi dal negozio.

Nella circostanza, all’esito della ricostruzione dei fatti, gli operanti hanno accertato che l’uomo aveva poco prima “prelevato” da uno scaffale un profumo del valore di oltre 150 euro, nascondendolo, per poi oltrepassare le barriere antitaccheggio senza pagare.

I Carabinieri hanno quindi rinvenuto la refurtiva addosso al giovane, riconsegnandola al responsabile dell’esercizio commerciale.

Il 26enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto.