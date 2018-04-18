Arrestato Paternese in "giro" a Catania

95047

18 aprile 2018
COMUNICATO DEI CARABINIERI

I Carabinieri della Stazione di Catania Nesima hanno arrestato BALLATO Antonio Concetto, 23enne paternese,già sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Paternò, su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Catania

Il provvedimento di aggravamento della misura restrittiva scaturisce dalle violazioni commesse dal giovane in questo centro, il 3 febbraio ed il 17 marzo scorso, accertate e segnalate all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri di Nesima.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari.

