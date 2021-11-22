ARRESTATO PER DROGA 34 ENNE DI CATANIA: COINVOLTO NELL'OPERAZIONE “CONCORDIA”
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare che dispone la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il...
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare che dispone la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania – D.D.A., ha arrestato il 34enne catanese Carmelo PANDETTA.
L’uomo, come si ricorderà, nel gennaio di quest’anno fu destinatario di un provvedimento che lo sottoponeva agli arresti domiciliari nell’ambito dell’operazione “Concordia”, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Catania Piazza Dante.
Il relativo provvedimento restrittivo, originariamente, era stato emesso nei confronti di 22 persone indagate a vario titolo dei reati di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di San Cristoforo.
Nei confronti del PANDETTA la Corte di Cassazione, accogliendo ora il ricorso della Procura della Repubblica avverso quel provvedimento del GIP, ha disposto l’immediata sostituzione di quella misura cautelare con quella della custodia in carcere, a seguito della quale l’uomo è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.