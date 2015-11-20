Arrestato sorvegliato speciale ritenuto affiliato ai "Morabito-Rapisarda"

Il 42enne avrebbe minacciato un elettricista perché non gli avrebbe completato un lavoro a casa

Farina per violazione della Sorveglianza Speciale, e danneggiamento e minaccia aggravata, e denunciato un 16enne.

Nelle prime ore del mattino di ieri, il 42enne a bordo di uno scooter ed accompagnato dal minore si è presentato sotto casa di un elettricista minacciandolo perché quest’ultimo non era riuscito a completare un impianto di videosorveglianza nella sua abitazione, e scaraventandogli il motorino a terra.

I militari, immediatamente intervenuti su richiesta della stessa vittima, subito dopo hanno rintracciato il Sorvegliato Speciale, identificando anche il minore che è stato denunciato alla Procura della Repubblica.

L’arrestato è stato associato nel carcere di Piazza Lanza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.