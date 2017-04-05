ARRESTATO SPACCIATORE DURANTE LA NOTTE IN PIAZZA VESPRI

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò (CT) hanno arrestato nella flagranza un 29enne, paternese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Stanotte, i militar...

Stanotte, i militari a conclusione di una breve attività d’indagine, finalizzata a contrastare il fenomeno della spaccio nel centro cittadino, durante la quale hanno effettuato un servizio di appostamento ed osservazione, hanno notato l’uomo in Piazza Vespri Siciliani cedere delle bustine ad occasionali “clienti”.

Prontamente bloccato e perquisito il fermato è stato trovato in possesso di 3 stecche di marijuana, già confezionate e pronte per lo smercio, per un peso complessivo di 50 grammi, e la somma contante di 10, ritenuti parziale provento dell’attività di spaccio, che sono stati sequestrati.