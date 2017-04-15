ARRESTATO SPACCIATORE IN VIA OBERDAN

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne, paternese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Ieri sera, i milita...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne, paternese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri sera, i militari, durante un servizio antidroga, hanno notato il giovane in via Oberdan cedere delle bustine ad occasionali acquirenti. Prontamente intervenuti i militari hanno bloccato il 19enne trovandolo in possesso di una bustina contenente un grammo di marijuana. Successivamente i Carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare nell’abitazione del 19enne rinvenendo e sequestrando altre 10 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 15 grammi.