ARRESTO MIGNOSA: IL POLICLINICO DI CATANIA RASSICURA CHE L’ATTIVITÀ DI CARDIOCHIRURGIA PROSEGUE ROGOLARMENTE

In merito alle vicende che hanno riguardato il dott. Carmelo Mignosa, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” intende rassicurare la cittadinanza sul fatto che l’Unità Operativa Complessa di Cardiochirurgia stia già svolgendo e svolgerà regolarmente l’attività.

Ciò in virtù dell’impegno dei professionisti esperti di cui l’Unità dispone, i quali continueranno a garantire ai pazienti la consueta e qualificata assistenza sanitaria.

A dirlo con una nota ufficiale è l’azienda ospedaliera “Rodolico – San Marco” dopo che nei giorni scorsi il dottor Mignosa è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione.

L’inchiesta in cui sarebbe emersa una condotta corruttiva da parte del professionista riguarda la fornitura di materiale specialistico per cardiochirurgia bandito lo scorso mese di marzo dall’azienda ospedaliera policlinico con una base d’asta di 17 milioni oltre le “opzioni di proroga tecnica annuale ed eventuale utilizzo del quinto d’obbligo” per un valore complessivo di 30 milioni di euro