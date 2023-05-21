ARRIVA ANCHE A TAORMINA IL LUXURY HOTEL “VOLANTE” DI FOUR SEASONS

C’è anche Taormina tra le nuove destinazioni nella quale farà scalo Four Seasons Private Jet Experience. La compagnia ha, infatti, annunciato il nuovo itinerario “Ancient Explorer” 2024 con rotta in d...

C’è anche Taormina tra le nuove destinazioni nella quale farà scalo Four Seasons Private Jet Experience. La compagnia ha, infatti, annunciato il nuovo itinerario “Ancient Explorer” 2024 con rotta in dieci tappe iconiche tra le quali spicca, per la prima volta, anche la destinazioni siciliana.

Il nuovo itinerario, in programma dal 28 agosto al 20 settembre del prossimo anno, sarà un viaggio lungo 24 giorni attraverso il mondo e prevede, tra le altre cose, un sorvolo in mongolfiera all’alba su Città del Messico, la visita dell’Isola di Pasqua, tra i più noti e caratteristici siti Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, il tour su un catamarano a Bora Bora e quello culturale di Bangkok, una giornata di scoperta delle Piramidi di Giza e la sosta, per la prima volta, a Taormina al Four Seasons San Domenico Palace.

Come sempre per i viaggi di Four Seasons Private Jet Experience – il cui catalogo conta al momento 20 rotte attraverso 35 Paesi, con un tasso di ospiti repeaters del 30% – i soggiorni durante gli itinerari tra una tappa e l’altra saranno negli hotel e nei resort Four Seasons mentre nelle località più remote gli ospiti soggiorneranno in strutture di lusso selezionate dalla compagnia.

Four Seasons