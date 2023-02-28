ARRIVA IL BONUS PUBBLICITÀ 2023: CON 95047.IT PIÙ INVESTI E PIÙ RISPARMI

Anche per l’anno 2023 è in vigore il c.d. “bonus pubblicità”, una misura introdotta ormai da qualche anno, allo scopo di incentivare gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati esclusivament...

Anche per l’anno 2023 è in vigore il c.d. “bonus pubblicità”, una misura introdotta ormai da qualche anno, allo scopo di incentivare gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online (il riferimento normativo è all’art. 57-bis Dl n. 50 del 2017).

Si concretizza attraverso la concessione di un credito di imposta calcolato nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati e pagati nell’anno in corso (2023), rispetto all’anno precedente (2022).

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

Non rientrano nel bonus gli investimenti su portali (es. Google, Facebook…), ma solo ed esclusivamente su organi di stampa regolarmente iscritti presso il tribunale e con un direttore responsabile.

Pure la testata giornalistica 95047.it rientra tra i mezzi che permettono di richiedere il bonus.

C’è tempo fino al 31 marzo per procedere alla compilazione e trasmissione della domanda di accessi al credito, nella sezione dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

A inizio 2024 poi, ciascuna impresa comunicherà all’Agenzia delle Entrate l’importo effettivamente fatturato in pubblicità nel corso dell’anno 2023 e l’ammontare del credito d’imposta fruibile verrà stabilito con provvedimento del Dipartimento. Il bonus sarà utilizzabile in compensazione mediante il modello F24.

