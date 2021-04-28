ARRIVA IL CALDO AFRICANO IN SICILIA NEL WEEK END , TEMPERATURE FINO A 33 GRADI

Arriva il caldo africano nel fine settimana nel Palermitano e in tutta la Sicilia. Le temperature sfioreranno addirittura i 33 gradi. E sarà il primo assaggio d’estate. Si attende il pienone lungo le...

Dalla metà della settimana in Sicilia arriveranno condizioni di bel tempo grazie ad un anticiclone subtropicale africano. Le temperature saliranno fino a livelli record.

Come dice il sito 3bmeteo.com, l’Isola beneficerà di condizioni di tempo asciutto e torrido a tratti. Arriveranno però alte concentrazioni di polveri provenienti dal Sahara che renderanno il cielo nuvoloso.

Il ciclone africano farà salire la colonnina di mercurio fino a temperature elevate e fuori dalla media stagionale. Nel fine settimana dell’1 e 2 maggio si avranno temperature tipicamente estive. Le punte più elevate sono attese nel corso di sabato nelle aree interne non mitigate dalle brezze e nei settori soggetti all’azione dei venti di Libeccio, Ostro e Scirocco.

Massime in aumento ovunque con picchi fino a 30/33°C.

Tra le province di Palermo e Messina le minime si attesteranno diffusamente al di sopra dei 24/26°C. Tra il 3 e il 4 maggio le temperature inizieranno a diminuire.