ARRIVA IL CALDO, DOMANI ALLERTA ARANCIONE PER RISCHIO INCENDI IN SICILIA

Meteo Sicilia: domani, 17 Giugno 2023, sarà allerta per i possibili incendi che potrebbero verificarsi sull’Isola. Infatti, secondo il bollettino pubblicato dal Dipartimento Regionale della Protezion...

Meteo Sicilia: domani, 17 Giugno 2023, sarà allerta per i possibili incendi che potrebbero verificarsi sull’Isola.

Infatti, secondo il bollettino pubblicato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile per la Regione Siciliana l’intera isola si troverà domani in condizione di “allerta arancione” per il rischio di incendi.

Tuttavia, è importante ricordare che l’allerta in questione viene definita dalla Protezione Civile come stato di “preallerta” e che non avrà lo stesso livello di pericolosità in tutta la Regione.

Infatti, come riscontrabile dalla lettura del bollettino rilasciato dalla Protezione Civile, la pericolosità dei possibili incendi che potrebbero svilupparsi in Sicilia sarà di livello medio per le seguenti province: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Palermo

Mentre per la provincia di Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani , il livello di pericolosità dei possibili incendi che potrebbero svilupparsi sarà “basso”.