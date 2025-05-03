ARRIVA IL PRIMO CALDO AFRICANO IN SICILIA NEL WEEKEND: TEMPERATURE FINO A 35 GRADI

SICILIA – L’anticiclone africano irrompe sulla Sicilia, portando con sé un’ondata di caldo estivo anomalo per il periodo. In occasione del ponte del Primo Maggio, l’isola sarà investita da temperature...

SICILIA – L’anticiclone africano irrompe sulla Sicilia, portando con sé un’ondata di caldo estivo anomalo per il periodo. In occasione del ponte del Primo Maggio, l’isola sarà investita da temperature roventi che faranno registrare picchi fino a 34 gradi, con valori che in alcune zone potrebbero sfiorare i 35°C.

Le aree più calde saranno quelle del Siracusano e del Catanese, ma anche la Sicilia occidentale vivrà giornate caratterizzate da temperature elevate e un’afa persistente.

A rendere più marcata la sensazione di disagio sarà il forte contrasto tra le temperature diurne e quelle notturne, con notti che si manterranno comunque miti.

A partire da oggi , la situazione atmosferica sarà dominata dall’alta pressione subtropicale, che si intensificherà ulteriormente domenica 4, prolungando la fase di caldo oltre la prima parte della settimana.

Tuttavia, sul finire della prima decade di maggio, i modelli previsionali indicano possibili cambiamenti significativi: una perturbazione potrebbe raggiungere l’isola, interrompendo l’ondata di caldo africano e portando un cambio di scenario meteorologico.