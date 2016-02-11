Arriva in Italia Coca-Cola life
A cura di Redazione
11 febbraio 2016 18:17
Arriva in Italia Coca-Cola life (13 cucchiaini di zucchero per litro al posto dei 21 della versione classica)
Ha 89 calorie (contro le 139 della bevanda tradizionale) e un contenuto di zucchero 3 volte inferiore a quello della Coca-Cola tradizionale, grazie all’impiego della stevia, pianta della famiglia dei crisantemi originaria del Paraguay.