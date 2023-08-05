ARRIVA IN ITALIA META VERIFIED, VERIFICA DEL PROFILO A PAGAMENTO

Arriva anche in Italia Meta Verified, l'abbonamento su Facebook e Instagram che offre la verifica dell'account, in scia di quanto già accade su Twitter.La funzione è stata lanciata a livello mondiale...

Arriva anche in Italia Meta Verified, l'abbonamento su Facebook e Instagram che offre la verifica dell'account, in scia di quanto già accade su Twitter.

La funzione è stata lanciata a livello mondiale a febbraio scorso.

L'abbonamento a Meta Verified include - spiega la società - un badge di verifica "che conferma l'autenticità del profilo e stabilisce che l'account è stato verificato con un documento d'identità"; "maggior protezione dai furti d'identità attraverso un monitoraggio proattivo dell'account, per impedire il furto dell'identità di persone con un pubblico online in crescita"; "aiuto costante con possibilità di interagire con una persona e ricevere supporto per i problemi più comuni relativi all'account.

Funzioni esclusive per esprimersi in modi unici".

Meta Verified è disponibile per l'acquisto direttamente su Instagram e Facebook a 13,99 euro via web e di 16,99 euro via mobile (dispositivi iOS e Android) "e sarà disponibile per tutti in Italia nei prossimi giorni".

"Il pacchetto di abbonamento su Instagram e Facebook offre ai creator la verifica del proprio account e supporto in lingua inglese - dice Meta - Per diversi mesi abbiamo testato Verified in mercati selezionati, raccogliendo feedback positivi dai creator. La disponibilità in Italia è parte dell'espansione di questo prodotto a livello globale. Continueremo a migliorare Verified sulla base delle conoscenze acquisite e dei feedback della community e a esplorare nuove funzioni e vantaggi che creino più valore per gli abbonati nel corso del tempo".