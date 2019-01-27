ARRIVA LA BIRRA SPALMABILE ED È SUBITO BOOM!

La birra è da sempre una delle bevande alcoliche più amate. Consumata durante i pasti oppure dopo cena, da soli o in compagnia di amici, bionda, rossa o scura, le declinazioni della birra sono davvero...

La birra è da sempre una delle bevande alcoliche più amate. Consumata durante i pasti oppure dopo cena, da soli o in compagnia di amici, bionda, rossa o scura, le declinazioni della birra sono davvero tantissime ma ora ne esiste anche un’altra: la birra spalmabile.

Presentata al Salone del Gusto già lo scorso anno, questo prodotto è un’invenzione tutta italiana e proviene dal Birrificio Alta Quota di Cittareale, in provincia di Rieti, in collaborazione con la Cioccolateria Napoleone di Rieti. La birra spalmabile è un specie di crema gelatinosa, appunto, spalmabile e disponibile in due varianti, quella chiara, più delicata, e quella scura, più densa e dal sapore più forte.

L’invenzione ha avuto un enorme successo in Europa: in Inghilterra, ad esempio, è stata distribuita dai magazzini Selfridges a 10 euro per un barattolo da 280 gr e le vendite sono decollate in pochissimo tempo. Non è certo la prima volta che qualcuno tenta di trasformare la birra in qualcosa da mangiare oltre che da bere, ma nessuno aveva ottenuto questi risultati prima. La birra spalmabile è ottima per preparare antipasti: è perfetta, ad esempio, sopra tartine, crostini e formaggi.