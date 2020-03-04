ARRIVA LA CONFERMA UFFICIALE, SCUOLE E UNIVERSITÀ' CHIUSE FINO AL 15 MARZO

+++ FLASH +++ Governo,chiuse scuole e Università +++ FLASH +++Arriva la conferma ufficiale da parte del Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, la chiusura immediata di scuole e università in tutta I...

+++ FLASH +++ Governo,chiuse scuole e Università +++ FLASH +++

Arriva la conferma ufficiale da parte del Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, la chiusura immediata di scuole e università in tutta Italia da oggi fino FINO AL 15 MARZO in tutta l'Italia.

La misura è stata presa con un decreto in vigore da oggi che sarà firmato entro questa sera dal presidente del Cosiglio Giuseppe Conte.

L'annuncio è stato dato dalla ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. Conte ha aggiunto: "Abbiamo preso questa decisione dopo aver consultato il professor Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di Sanità".

