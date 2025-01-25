ARRIVA LA PARATA PLANETARIA: DA STASERA VENERE, SATURNO, GIOVE, MARTE, URANO E NETTUNO VISIBILI A OCCHIO NUDO

Un'insolita sfilata di sei pianeti si prepara a dare spettacolo.I protagonisti sono Venere, Saturno, Giove, Marte, Urano e Nettuno, ben visibili a partire da oggi.E' una parata planetaria in piena reg...

I protagonisti sono Venere, Saturno, Giove, Marte, Urano e Nettuno, ben visibili a partire da oggi.

E' una parata planetaria in piena regola, ben diversa dall'allineamento di pianeti di cui si parla erroneamente sul web e andrà avanti per diverse settimane e a fine febbraio sarà completata da Mercurio.

Se Venere, Saturno, Giove e Marte sono osservabili comodamente a occhio nudo anche dalle città, meteo permettenndo, "un modesto binocolo permetterà di scorgere anche Urano e Nettuno, gli ultimi e più distanti membri della famiglia planetaria del Sole", dice l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project.

A differenza di quanto affermato da molti sul web, i pianeti non sono disposti sulle proprie orbite uno dietro l’altro, come se, visti dal Sole o dalla Terra, fossero tutti visibili nella stessa direzione e concentrati nello stesso angolo di cielo. Al contrario, essi si trovano alquanto sparpagliati tutt’intorno alla nostra stella, tanto da mostrarsi distribuiti su una porzione molto estesa di cielo.

Il Virtual Telescope Project mostrerà in diretta questa parata planetaria il 25 gennaio, attraverso i suoi strumenti installati a Manciano, vicino Grosseto, sotto il cielo più puro dall'inquinamento luminoso dell’Italia peninsulare.

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it/