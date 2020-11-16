ARRIVA LA PIOGGIA. ALLERTA METEO GIALLA IN SICILIA

Il sistema perturbato di origine atlantica che sta apportando diffuse precipitazioni su Emilia-Romagna, regioni centrali e Campania, nel corso delle prossime ore raggiungerà le restanti regioni meridi...

Il sistema perturbato di origine atlantica che sta apportando diffuse precipitazioni su Emilia-Romagna, regioni centrali e Campania, nel corso delle prossime ore raggiungerà le restanti regioni meridionali del versante tirrenico e la Sicilia, per poi insistere, nella giornata di martedì, su gran parte del meridione, con piogge e rovesci residui anche sul versante adriatico del Centro. Al transito del sistema depressionario corrisponderà una decisa intensificazione della ventilazione, dai quadranti settentrionali, sull’alto versante adriatico e sulle regioni centrali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalla sera di oggi, lunedì 16 novembre, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria tirrenica settentrionale in estensione, dalle prime ore di domani, al resto della Calabria e alla Puglia, specie settore meridionale. Il sistema perturbato che porterà precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale da oggi sulla Sicilia, persisterà, nella giornata di domani, martedì 17 novembre, sulla Basilicata, specie sul versante tirrenico. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locale attività elettrica e forti raffiche di venti. Dalle prime ore di domani si prevedono inoltre venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Appennino romagnolo, Umbria e Lazio Centro-Settentrionale, con raffiche fino a burrasca forte sui crinali appenninici e nelle zone vallive più esposte a Nord.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per oggi e domani, martedì 17 novembre, allerta arancione per rischio idrogeologico su parte della Basilicata. Valutata allerta gialla domani su alcuni bacini di Abruzzo, Campania e Molise, sui restanti settori della Basilicata e sull’intero territorio di Puglia, Calabria e Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.