ARRIVA LA PRIMA ONDATA DI CALDO: PICCHI DI 35 GRADI IN SICILIA
Si profila, con l’inizio di luglio, la prima vera ondata di calore estiva in Italia, che sarà più persistente al Centrosud e farà registrare picchi di 35 gradi in Sicilia e Sardegna.
Secondo le previsioni dei meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it, “nel corso del fine settimana l’espansione graduale di un promontorio di alta pressione a matrice nord-africana, riporterà condizioni di tempo progressivamente più stabili in tutto il Paese: in particolare, con l’inizio di luglio, l’alta pressione africana coinvolgerà tutto il settore centro-occidentale del Mediterraneo e, naturalmente, anche l’Italia, dove si profila appunto la prima vera ondata di calore estiva, più persistente al Centrosud”.
“Proprio al CentroSud, infatti, da lunedì il termometro potrà raggiungere diffusamente i 33-34 gradi, ma con picchi anche superiori su Sardegna e Sicilia già a partire da domenica”.
L’ondata di caldo fra il 2 e il 4 luglio era già stata prevista nei giorni scorsi. Ora arriva la conferma anche se con qualche grado in meno rispetto alle prime previsioni che parlavano di 38.39 gradi in Sicilia e Sardegna.
L’attenuazione dell’instabilità nelle regioni meridionali, colpite anche oggi da rovesci e temporali, si avrà, secondo i meteorologi di Epson Meteo, già domani: comincerà infatti ad allontanarsi verso est il vortice depressionario responsabile del maltempo.