ARRIVA LA PRIMA ONDATA DI CALDO: PICCHI DI 35 GRADI IN SICILIA

Si profila, con l’inizio di luglio, la prima vera ondata di calore estiva in Italia, che sarà più persistente al Centrosud e farà registrare picchi di 35 gradi in Sicilia e Sardegna.Secondo le previsi...

A cura di Redazione 27 giugno 2018 19:44

