ARRIVA LA PRIMAVERA: PREVISTE PUNTE DI 25 GRADI DI TEMPERATURA

Sarà un weekend, quello che si è aperto oggi, bello ma non dappertutto. Nella Liguria di levante e in Toscana, infatti, domani non sono escluse piogge, possibili tra l’altro anche dal Nordovest verso il Nordest in serata, in una giornata che in queste zone ricorderà un pò l’autunno.

E da martedì “scoppia” la primavera sia “di nome” che “di fatto”.

Le previsioni sono di Mattia Gussoni, meteorologo de ‘iLMeteo.it’, secondo il quale «nelle prossime ore è previsto l’approfondimento di un vortice verso la Spagna che spingerà sul proprio fianco orientale correnti umide da Sud: in pratica la circolazione meridionale porterà qualche velatura dalla Sardegna verso il Nord-Ovest, ma il tempo sull’Italia sarà gradevole ed in prevalenza soleggiato durante quest’ultimo sabato invernale». Domani, invece, il flusso umido potrebbe essere più intenso e diffuso con cieli coperti al Nord e anche al Centro.

Sul resto del Paese invece il sole sarà prevalente.

Potremo raggiungere diffusamente i 25 gradi al Centrosud, mentre al Nord, complice qualche nuvola di passaggio, le temperature si assesteranno sui 20-22 gradi. «In generale – spiega Gussoni – la nuova settimana, la prima della Primavera astronomica, sarà quindi all’insegna del sole. Il tempo, con lo sbocciare dei fiori e con i cieli azzurri, ci ricorderà l’inizio di una calda primavera, probabilmente la più bella stagione dal punto di vista climatico per l’Italia».

Nel dettaglio: Domenica 19. Al nord: cielo coperto, piogge sparse da ovest verso est in serata. Al centro: pioggia debole dalla Toscana verso Umbria e Marche in serata. Al sud: in prevalenza soleggiato. Lunedì 20. Al nord: nubi sparse, poi sole. Al centro: passaggio piovoso e a tratti temporalesco. Al sud: qualche pioggia in arrivo. Tendenza: soleggiato ovunque con temperature in graduale aumento su valori tardo primaverili.