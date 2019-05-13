ARRIVA LA SENTENZA DEL TFN: PALERMO RETROCESSO IN SERIE C
Palermo retrocesso all’ultimo posto della classifica del campionato di serie B appena concluso e quindi in serie C.E’ questa, secondo quanto riportato da ANSA, la sentenza del tribunale federale nazio...
A cura di Redazione
13 maggio 2019 16:17
Palermo retrocesso all’ultimo posto della classifica del campionato di serie B appena concluso e quindi in serie C.
E’ questa, secondo quanto riportato da ANSA, la sentenza del tribunale federale nazionale della Figc sull’illecito amministrativo contestato dalla Procura alla societa’ siciliana.
Il tribunale ha invece dichiarato inammissibile il deferimento nei confronti dell’ex presidente Zamparini.