ARRIVA L'UFFICIALITÀ. DA DOMANI SARANNO ATTIVI GLI AUTOVELOX SULLA SS121

Arriva l'ufficialità da parte del comando della Polizia Municipale di Misterbianco che da domani, 04 Dicembre 2020 saranno attivi gli autovelox lungo la ss121.

Nel mese di novembre 2020, lungo la ex ss.121, tratto via aldo moro, sono stati installati n. 2 dispositivi di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt.142 e 148 del codice dlla strada.

gli autovelox fissi (unita’ pasvc), regolarmente collaudati e tarati, inizia cosi il comunicato sono stati sinora utilizzati soltanto in modalità tutor al fine di monitorare la velocità degli automobilisti e renderli più consapevoli della necessità di moderare l’andatura rispettando i limiti imposti, atteso che la velocità è uno degli elementi che concorre ad elevare esponenzialmente l’incidentalità su strada.

4 dicembre 2020

4 dicembre 2020 si procederà al regolare rilevamento elettronico delle infrazioni di eccesso di velocità, ai sensi dell’art.142 c.d.s. sul tratto di via Aldo moro, ex ss121.

la strumentazione (2 unità bidirezionali fisse) e’ collocata al km 6+300 in direzione Misterbianco - Paternò e al km 7+100 in direzione Paternò - Catania e riprende entrambe le corsie per ogni carreggiata.

le postazioni di controllo sono regolarmente segnalate e presegnalate con appositi cartelli previsti dal codice della strada.

i limiti di velocità imposti sono 50km/h in direzione Paternò e 70 km/h in direzione Catania. il mancato rispetto dei prescritti limiti di velocità sarà sanzionato ai sensi dell’art.142 c.d.s .