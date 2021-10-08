ARRIVA L'UFFICIALITÀ' DAL MINISTRO. DA SABATO LA SICILIA TORNA IN ZONA BIANCA: ECCO COSA CAMBIA

Arriva l'ufficialità da domani, 09 Ottobre 2021, la Sicilia sarà in zona bianca."Ho appena firmato l'ordinanza che riporta la Sicilia in area bianca. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza s...

Arriva l'ufficialità da domani, 09 Ottobre 2021, la Sicilia sarà in zona bianca.

"Ho appena firmato l'ordinanza che riporta la Sicilia in area bianca. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza su Facebook.

"Dopo le scelte di ieri sulle capienze continua il percorso di graduali riaperture.

Tutto ciò è possibile prima di tutto grazie ai vaccini e ai comportamenti corretti delle persone. Dobbiamo continuare su questa strada". dice Speranza.

FESTE CON IL GREEN PASS: Nelle zone bianche è consentito organizzare feste private successive a cerimonie religiose o civili, dunque matrimoni, cresime, comunioni, battesimi ma anche compleanni, feste di laurea e anniversari. Per parteciparvi però bisognerà avere una delle 3 certificazioni verdi previste dai decreti attualmente in vigore: certificato di vaccinazione, certificato di guarigione, tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti la partecipazione all'evento.

RISTORANTI AL CHIUSO: Il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per le attività dei servizi di ristorazione senza limiti alle persone sedute al tavolo ma sempre con il Green Pass

DISCOTECHE: il Dpcm del 2 marzo che definisce le misure per la zona bianca afferma che «restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto e al chiuso". Di fatto dunque, le discoteche potranno aprire ma solo per l'attività di ristorazione e somministrazione, mentre resta vietato ballare in pista. Anche se è allo studio una misura ad hoc per la riapertura