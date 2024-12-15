ARRIVA "SICILIA EXPRESS": IL TRENO LOW COST PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE, BIGLIETTI DA 29,90 EURO

Si chiama "Sicilia Express" il treno low cost che, in vista delle festività natalizie, collegherà il Nord e il Centro Italia con la Sicilia. È la nuova iniziativa messa in campo dal governo Schifani i...

Si chiama "Sicilia Express" il treno low cost che, in vista delle festività natalizie, collegherà il Nord e il Centro Italia con la Sicilia. È la nuova iniziativa messa in campo dal governo Schifani in collaborazione con le Ferrovie dello Stato per offrire un mezzo alternativo ed economicamente accessibile in un periodo in cui l'aumento della domanda fa lievitare i prezzi del trasporto. Il treno partirà il prossimo 21 dicembre da Torino e toccherà alcune tra le principali città della Penisola. L'iniziativa è stata presentata oggi a Milano dall'assessore regionale delle Infrastrutture, Alessandro Aricò e dall'amministratore delegato di Treni Turistici Italiani (gruppo FS), Luigi Cantamessa.

A rendere ancora più speciale il viaggio saranno le attività di intrattenimento che verranno offerte ai passeggeri grazie alla presenza a bordo di personaggi siciliani come l’attore Salvo Piparo, Claudio Casisa dei Soldi Spicci, lo stilista siciliano Alessandro Enriquez ed alcuni influencer che racconteranno il viaggio verso la Sicilia.

«Il governo regionale - dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani - sta mettendo in campo ogni intervento possibile per supportare tutti quei siciliani, lavoratori o studenti, che per scelta o per necessità vivono nel Nord Italia e desiderano raggiungere i propri cari per trascorrere assieme le festività natalizie. Così, dopo le misure contro il caro voli, che intendiamo rafforzare a breve, abbiamo deciso di sostenere anche questa iniziativa. Sono fiducioso e penso che in molti apprezzeranno questa modalità di spostamento e magari riscopriranno il treno come valido e comodo mezzo di trasporto anche per lunghi viaggi. L'auspicio è di poter ripetere questa esperienza anche in altri periodi dell'anno».

«Con il Sicilia Express - commenta l'assessore Aricò - daremo un'alternativa al viaggio in aereo che sarà più economica, confortevole e dinamica. I viaggiatori si sentiranno in Sicilia sin dalla partenza. Saranno intrattenuti da esperienze a bordo che renderanno indimenticabile il rientro a casa e sarà consentito portare in carrozza gratuitamente i propri animali domestici».

Sul treno sono previste anche due carrozze ristorante dove saranno serviti prodotti tipici della tradizione enogastronomica siciliana per tutta la durata del viaggio. Il costo di un biglietto per un posto a sedere parte da 29,90 euro a tratta. Il ritorno è previsto per il 5 gennaio 2025.

I biglietti per viaggiare a bordo del Sicilia Express saranno acquistabili, dal 3 dicembre, sul sito www.fstrenituristici.it e su tutti i canali di vendita di Trenitalia, app, biglietterie di stazione e self-service. Il sito web dell'iniziativa è siciliaexpress.eu.