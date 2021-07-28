ARRIVANO I VACCINI SENZA PUNTURA, MESSINA PRIMA CITTÀ IN EUROPA

Messina è la prima città in Europa che userà un innovativo metodo per somministrare i vaccini anti-covid: la tecnologia, già utilizzata in USA, Australia e India consiste in un getto ad alta velocità...

Il dispositivo medico Comfort-in, certificato CE, è ideato per somministrazioni sub-cutanee o intramuscolari di sostanze medicamentose. La semplicità e l'assoluta sicurezza lo rendono ideale per ogni tipo di infusione con importanti vantaggi per il paziente, soprattutto per coloro che soffrono di agofobia.

Comfort-in è un dispositivo veloce, indolore e sicuro poiché elimina il rischio di punture accidentali, proteggendo l'operatore sanitario.

Il "device" utilizza il "nozzle": una vera e propria siringa, senza ago, sterile e monouso, in grado di iniettare nel braccio il vaccino attraverso un microforo di 0,15mm che proietta il farmaco nel corpo umano in meno di 100 millisecondi.

L'iniziativa, che si aggiunge e non sostituisce la classica somministrazione dei vaccini con siringa con ago, consente l'uso delle diverse tipologie di vaccino (Pfizer, Moderna, Janssen, Astrazeneca) e sarà illustrata dettagliatamente domani alle ore 11,30 in conferenza stampa nell'Hub Fiera di Messina dal commissario per l'emergenza covid Alberto Firenze, dal direttore generale ff ASP Messina Dino Alagna e da Arturo Maravigna, responsabile dell'azienda Gamastech (www.gamastech.com), che ha fornito il dispositivo del quale è esclusivista per l'Europa.