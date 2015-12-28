LA RUBRICA SARA AGGIORNATA OGNI 15 GGARROSTO ALLE MELEFinalmente aria di festa, in tavola sarà l’occasione per assaporare antipasti raffinati, grandi primi, arrosti eccellenti e dolci irresistibili p...

Finalmente aria di festa, in tavola sarà l’occasione per assaporare antipasti raffinati, grandi primi, arrosti eccellenti e dolci irresistibili per ritrovare il piacere di stare insieme.

La cottura di questo arrosto alle mele è piuttosto veloce, in poco piu di 1 ora potrete portare a tavola un piatto appetitoso ingentilito da una salsa alla frutta che piacerà a grandi e piccini.



Ingredienti della ricetta

800 gr di carne di manzo (lombata, controfiletto)

4 cucchiai di olio extravergine d'oliva

sale e pepe q.b.

120 gr di pancetta stesa a fette

2 bicchieri di vino bianco secco

3 mele

30 gr di burro

2 dl di brodo di carne

150 ml di cognac ( o brandy)

10 gr di fecola di patate

1 scalogno

3 cucchiai di zucchero

Preparazione della ricetta

Rivestire la carne con le fettine di pancetta poi passate uno spago da cucina tutt'intorno la carne.

In una capiente casseruola fate rosolare il filetto con l'olio, aggiungete lo scalogno tagliato a fette sottili e fate cuocere a fuoco dolce per 10 minuti.

Trasferite il filetto e il fondo di cottura in una pirofila capiente, bagnate con un mestolo di brodo e infornate per 30 minuti a 180 gradi.

Bagnate ripetutamente l'arrosto con il fondo di cottura (se necessario aggiungete altro brodo) aggiungete sale e pepe, coprite con un foglio di alluminio e continuate la cottura per 20 minuti a 180 gradi.

Togliete il foglio di alluminio, se necessario aggiungete brodo e continuate la cottura per 10 minuti. Nel frattempo lavate e asciugate le mele, privatele della buccia e torsolo e riempitele con una noce di burro.

Trasferite le mele in una casseruola, versate il vino bianco, 1 bicchiere d'acqua, lo zucchero, portate ad ebollizione coprite la casseruola con un coperchio e continuate la cottura per 15 minuti fin quando risulteranno morbide ma non sfatte.

A cottura ultimata sfornate l'arrosto, sgocciolatelo, slegatelo e tenetelo in caldo. Versate il fondo di cottura della carne in una padella, aggiungete il cognac e la fecola (diluita in precedenza con 2 cucchiai di acqua) mescolate bene e lasciate restringere la salsa per 5 minuti a fuoco vivace.

Disponete l’ arrosto su un vassoio, contornatelo con le mele tagliate a spicchi e cosparse con il fondo di cottura preparata in precedenza e servite subito.

