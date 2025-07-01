95047

ARS: GALVAGNO IN AULA – GUARDA LA DIRETTA

01 luglio 2025 14:24
Il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, in aula all’Ars. Anticipando l’intervento rispetto ai tempi previsti, Galvagno ha deciso di riferire al parlamento regionale sull’inchiesta per corruzione che lo vede indagato a Palermo su contributi per eventi culturali a fondazioni ed enti in cambio di incarichi e consulenze.


