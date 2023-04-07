ARS, GALVAGNO LICENZIA UN SUO COLLABORATORE: SORPRESO AD ACQUISTARE COCAINA

“Apprendo mezzo stampa di fatti che coinvolgono un collaboratore del mio staff in vicende che hanno a che fare con la droga. Al netto della sua professionalità e competenza, ho ritenuto di licenziarlo...

“Apprendo mezzo stampa di fatti che coinvolgono un collaboratore del mio staff in vicende che hanno a che fare con la droga. Al netto della sua professionalità e competenza, ho ritenuto di licenziarlo con effetto immediato”. Lo dice il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno appresa e verificata la notizia che Migliorisi è stato sorpreso mentre acquistava cocaina. “Sono sempre stato contro ogni tipo di droga e, proprio la scorsa settimana, insieme ad altri deputati dell’Ars, ci siamo sottoposti al test del capello. Il gesto di Migliorisi è ingiustificabile e va condannato. Pertanto, ho ritenuto di provvedere al suo allontamento dal mio ufficio”, conclude il Presidente Galvagno.

Di recente il presidente dell’Ars Galvagno è stato promotore di una iniziativa antidroga sottoponendosi a delle analisi ai capelli per l’individuazione di tracce di metaboliti derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti e invitando altri colleghi a eseguire il test.