Arti marziali, Paternò verso gli assoluti nazionali
E' il campionato italiano WTKA: ecco chi sono i paternesi che vi partecipano
95047.it Si tratta di un Campionato italiano totalmente nuovo: il WTKA ITALIA. Un’organizzazione di Arti Marziali e Sport da Combattimento che racchiude oltre i 5 mila atleti iscritti, 107 nazioni e 31 federazioni internazionali.
MARATONA MARZIALE ITALIANA - CAMPIONATI ITALIANI WTKA FASI A GIRONE:
GIRONE NORD: Bologna, Milano, Genova
GIRONE CENTRO: Barletta, Roma, Napoli
GIRONE SUD
PALERMO - 31 Gennaio 2016: 1° fase di qualificazione per i campionati italiani WTKA
Oltre 400 atleti provenienti da tutte le parti della Sicilia e Calabria si sfidarono nelle varie categorie di Arti Marziali, conquistando punteggi per le qualificazioni.
Tra di essi si distinsero nella specialità “KICK BOXING”, quattro atleti paternesi appartenenti alla scuola ITKA Paternò
I nomi, con la rispettiva categoria, dei campioni che combatterono per il podio sono:
ORO: Francesca Santoro: categoria seniores, età 19-35, categoria -60kg.
ORO: Federica Tumminello: categoria seniores, età 19-35, categoria -65kg
ORO: Gabriele Cozzetto: categoria juniores età 16-18, categoria -74kg.
ORO: Pierangelo Bonaventura: categoria juniores età 16-18, categoria -79kg.
MESSINA - 13 Marzo 2016: 2° fase di qualificazione per i campionati italiani WTKA, che ha visto i quattro atleti conquistare l’ennesimo podio:
Francesca Santoro, primo posto, ORO.
Federica Tumminello, primo posto, ORO.
Gabriele Cozzetto, primo posto, ORO.
Pierangelo Bonaventura, secondo posto, ARGENTO.
Il prossimo appuntamento:
CATANZARO - 15 Maggio 2016: 3° e ultima tappa decisiva per la qualificazione ai campionati italiani WTKA