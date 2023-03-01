ASD CHISARI TAEKWONDO DOJANG DI PATERNÒ FA IL PIENO DI MEDAGLIE AI CAMPIONATI REGIONALI
Il palalberti di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) è stato teatro di una giornata all'insegna del taekwondo.
Nella giornata del 26 Febbraio la città ha infatti ospitato i campionati regionali dello sport di origini coreane.
Alla chiamata hanno risposto eccellentemente gli atleti dell'ASD Chisari Taekwondo Dojang di Paternò (CT) guidati dal maestro Francesco Chisari, che rientrano dalla trasferta con un ricco medagliere:
- ORO per Palumbo Antonino, nella categoria cadetti - 45 Kg;
- ORO per Tozzolino Mirko, nella categoria junior -59 Kg;
- ARGENTO per Rau Gabriele, nella categoria senior -58 Kg;
- ARGENTO per Petralia Riccardo, nella categoria junior -59 Kg;
- ARGENTO per Imbrogiano Matteo, nella categoria cadetti -33 Kg;
- ARGENTO per Urso Riccardo, nella categoria cadetti -45 Kg;
- BRONZO per Scandura Salvatore, nella categoria junior -55 Kg;
- BRONZO per Pesaresi Samuele, nella categoria cadetti -41 Kg;
Gli allievi e il maestro, arricchiti di un'ulteriore esperienza nella già lunga attività svolta dalla società che ormai da anni forma atleti che competono ad alti livelli, mirano adesso unanimemente a nuovi traguardi da conquistare agli attesi campionati nazionali e internazionali.