ASP CATANIA – ECCO LA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI 40 AUTISTI
A cura di Redazione
29 gennaio 2020 20:06
A circa quattro mesi dall’espletamento della chiamata avvenuta tramite i Centri per l’Impiego, è stata pubblicata la graduatoria relativa all’assunzione di 40 autisti presso l’Asp 3 di Catania. Oltre 4000 i partecipanti per soli 40 posti.
I selezionati, avranno la mansione di autista e guadagneranno circa 1500 euro lorde al mese. Nel link seguente, la graduatoria in ordine alfabetico.
La posizione finale è dettata dal primo numero presente.
GRADUATORIA IN ORDINE ALFABETICO