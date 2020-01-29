95047

ASP CATANIA – ECCO LA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI 40 AUTISTI

A circa quattro mesi dall’espletamento della chiamata avvenuta tramite i Centri per l’Impiego, è stata pubblicata la graduatoria relativa all’assunzione di 40 autisti presso l’Asp 3 di Catania. Oltre...

A cura di Redazione Redazione
29 gennaio 2020 20:06
ASP CATANIA – ECCO LA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI 40 AUTISTI -
Oltre 95047
Condividi

A circa quattro mesi dall’espletamento della chiamata avvenuta tramite i Centri per l’Impiego, è stata pubblicata la graduatoria relativa all’assunzione di 40 autisti presso l’Asp 3 di Catania. Oltre 4000 i partecipanti per soli 40 posti.

I selezionati, avranno la mansione di autista e guadagneranno circa 1500 euro lorde al mese. Nel link seguente, la graduatoria in ordine alfabetico.

La posizione finale è dettata dal primo numero presente.

📎 Scarica documento allegato
GRADUATORIA IN ORDINE ALFABETICO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047