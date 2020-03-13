ASP CATANIA: PROROGATE AL 31 MAGGIO LE SCADENZE DEI CERTIFICATI ANNUALI DI ESENZIONE TICKET PER REDDITO

Prorogate d’ufficio al 31 maggio 2020, tutte le scadenze dei certificati annuali di esenzione ticket per reddito (codici esenzione E01, E02, E03, E04).Tali misure aziendali sono adottate nel rispetto...

Prorogate d’ufficio al 31 maggio 2020, tutte le scadenze dei certificati annuali di esenzione ticket per reddito (codici esenzione E01, E02, E03, E04).

Tali misure aziendali sono adottate nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali emanate per il contenimento e il contrasto del diffondersi del Covid-19.

Pertanto si raccomanda ai cittadini di non recarsi agli sportelli per il rinnovo di tali certificazioni.

Inoltre, per:

attivare l’esenzione per la prima volta

comunicare di non avere più diritto all’esenzione per perdita dei requisiti

si dovrà inviare richiesta al Distretto sanitario territorialmente competente ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Distretto sanitario di Catania: [email protected]

Distretto sanitario di Acireale: [email protected]

Distretto sanitario di Adrano: [email protected]

Distretto sanitario di Bronte: [email protected]

Distretto sanitario di Caltagirone: [email protected]

Distretto sanitario di Giarre: [email protected]

Distretto sanitario di Gravina di Catania: [email protected]

Distretto sanitario di Palagonia: [email protected]

Distretto sanitario di Paternò: [email protected].

Si rinnovano, con l’occasione, le raccomandazioni generali più volte ribadite e di seguito riportate:

RACCOMANDAZIONI PER L’ACCESSO AI SERVIZI SANITARI

1. persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre

In caso di febbre (maggiore di 37,5° C), tosse, difficoltà respiratorie e sintomi simili a quelli dell’influenza è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali. Si rinnova la raccomandazione di non accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso e neppure agli ambulatori dei medici di famiglia, dei pediatri di libera scelta o delle Guardie mediche, ma di contattare telefonicamente il medico di famiglia o il pediatra di libera scelta e di seguire le indicazioni.

Per maggiori informazioni sono attivi:

il numero verde 800.45.87.87

il numero di pubblica utilità 1500

la mail: [email protected]

2. accompagnatori dei pazienti; partenti e visitatori a strutture di ospitalità

Le disposizioni governative vietano agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei Dipartimenti emergenze e accettazione e dei Pronto Soccorso (DEA/PS).

L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.

RACCOMANDAZIONI PER L’ACCESSO AI SERVIZI DI SPORTELLO E AI SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL’ASP DI CATANIA

Per accedere ai servizi di sportello e a tutti i servizi amministrativi dell’Asp di Catania, si raccomanda ai cittadini di utilizzare prioritariamente i contatti telefonici e mail, limitando l’accesso diretto ai soli casi di estrema necessità, preferibilmente previo appuntamento telefonico, al fine di evitare il sovraffollamento e scaglionare gli accessi a tutela dell’utenza.