ASP DI CATANIA. BANDITI I CONCORSI PUBBLICI PER VARI PROFILI, PER UN TOTALE DI 137 POSTI.

Sono 71 gli operatori, fra personale della dirigenza e del comparto, che nell’ultimo mese hanno preso servizio all’Asp di Catania, con contratto di dipendenza o libero professionale.

Nel dettaglio:

- 19 dirigenti medici (di cui 7 con contratto di lavoro libero professionale)

- 2 dirigenti farmacisti

- 31 infermieri

- 13 tecnici di laboratorio

- 5 tecnici di radiologia

- 1 operatore socio sanitario

Con queste nuove risorse, dal 16 marzo ad oggi, per i servizi ospedalieri e territoriali dell’Azienda sanitaria, sono stati complessivamente arruolati 123 operatori.

CONCORSI PUBBLICI

La Direzione Strategica ha, inoltre, indetto concorsi pubblici per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

- n. 21 posti di Collaboratore professionale Assistente sociale;

- n. 32 posti di CPS Tecnico di Laboratori biomedico;

- n. 49 posti di CPS Tecnico della Prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro;

(rif. delibera n. 430/2020)

- n. 5 posti di Dirigente chimico (disciplina Chimica analitica)

- n. 19 posti di Dirigente biologo (disciplina Patologica clinica - Laboratorio di analisi chimico-cliniche e Microbiologia)

- n. 11 posti di Dirigente psicologo (discipline Psicologia/Psicoterapia)

(rif. delibera n. 457/2020)

I termini per la presentazione delle istanze decorreranno dalla data di pubblicazione dei bandi sulla Guri.

AVVISO PER INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI

Rimangono aperti i termini per la presentazione delle candidature relative all’Avviso per la formazione di elenchi a fine di reclutamento personale sanitario per eventuali assegnazioni di incarico libero professionali connessi all’emergenza COVID-19.

I profili professionali richiesti sono:

a. infermieri

b. medici specialisti in:

- anestesia e rianimazione

- terapia intensiva e del dolore

- malattie dell’apparato respiratorio

- malattie infettive e tropicali

- medicina d’emergenza e urgenza

- medicina interna

- malattie dell’apparato cardiovascolare

- radiodiagnostica

- igiene e medicina preventiva e specializzazioni equipollenti

Gli interessati potranno consultare il relativo bando nella sezione “bandi di concorso” del sito aspct.it, ovvero al seguente link https://www.aspct.it/comunicazione/bandi-concorso/liberi-professionisti/.