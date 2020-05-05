ASP DI CATANIA. BANDITI I CONCORSI PUBBLICI PER VARI PROFILI, PER UN TOTALE DI 137 POSTI.
Sono 71 gli operatori, fra personale della dirigenza e del comparto, che nell’ultimo mese hanno preso servizio all’Asp di Catania, con contratto di dipendenza o libero professionale.
Nel dettaglio:
- 19 dirigenti medici (di cui 7 con contratto di lavoro libero professionale)
- 2 dirigenti farmacisti
- 31 infermieri
- 13 tecnici di laboratorio
- 5 tecnici di radiologia
- 1 operatore socio sanitario
Con queste nuove risorse, dal 16 marzo ad oggi, per i servizi ospedalieri e territoriali dell’Azienda sanitaria, sono stati complessivamente arruolati 123 operatori.
CONCORSI PUBBLICI
La Direzione Strategica ha, inoltre, indetto concorsi pubblici per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
- n. 21 posti di Collaboratore professionale Assistente sociale;
- n. 32 posti di CPS Tecnico di Laboratori biomedico;
- n. 49 posti di CPS Tecnico della Prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro;
(rif. delibera n. 430/2020)
- n. 5 posti di Dirigente chimico (disciplina Chimica analitica)
- n. 19 posti di Dirigente biologo (disciplina Patologica clinica - Laboratorio di analisi chimico-cliniche e Microbiologia)
- n. 11 posti di Dirigente psicologo (discipline Psicologia/Psicoterapia)
(rif. delibera n. 457/2020)
I termini per la presentazione delle istanze decorreranno dalla data di pubblicazione dei bandi sulla Guri.
AVVISO PER INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI
Rimangono aperti i termini per la presentazione delle candidature relative all’Avviso per la formazione di elenchi a fine di reclutamento personale sanitario per eventuali assegnazioni di incarico libero professionali connessi all’emergenza COVID-19.
I profili professionali richiesti sono:
a. infermieri
b. medici specialisti in:
- anestesia e rianimazione
- terapia intensiva e del dolore
- malattie dell’apparato respiratorio
- malattie infettive e tropicali
- medicina d’emergenza e urgenza
- medicina interna
- malattie dell’apparato cardiovascolare
- radiodiagnostica
- igiene e medicina preventiva e specializzazioni equipollenti
Gli interessati potranno consultare il relativo bando nella sezione “bandi di concorso” del sito aspct.it, ovvero al seguente link https://www.aspct.it/comunicazione/bandi-concorso/liberi-professionisti/.