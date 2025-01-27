ASP DI CATANIA: RAFFORZATA L’OFFERTA VACCINALE CON APERTURE IL SABATO E NEI POMERIGGI DI LUNEDÌ E MERCOLEDÌ

Si rafforza l’offerta vaccinale in tutto il territorio provinciale con l’attivazione di nuovi slot di prenotazione nei nove Distretti sanitari della provincia. L’iniziativa, programmata dal Dipartimen...

Si rafforza l’offerta vaccinale in tutto il territorio provinciale con l’attivazione di nuovi slot di prenotazione nei nove Distretti sanitari della provincia. L’iniziativa, programmata dal Dipartimento di Prevenzione, diretto da Antonio Leonardi, e coordinata dall’UOC di Epidemiologia, guidata da Mario Morello, e dalla UOS Coordinamento Attività Vaccinali, guidata da Gabriele Giorgianni, punta a aumentare le coperture vaccinali della popolazione.

10 ambulatori vaccinali aperti anche il sabato mattina e i pomeriggi di lunedì e mercoledì

Dieci gli ambulatori che, fino a giugno 2025, garantiranno aperture dei servizi al pubblico in aggiunta agli orari consueti:

Catania - Corso Italia, 234

Catania - PTA Stradale San Giorgio, 105

Acireale - Via Martinez, 19

Adrano - Piazza Sant’Agostino

Biancavilla - Via C. Colombo, 77

Caltagirone - Presso Ospedale “Gravina”-Edificio “Clementi”

Giarre - Corso Sicilia, 1

Mascalucia - Via Regione Siciliana, 12

Palagonia - Via Sondrio, 1

Paternò - Via Massa Carrara, 2..

Grazie a questa iniziativa, i cittadini avranno a disposizione ulteriori fasce orarie per la vaccinazione, inclusi il sabato mattina e i pomeriggi di lunedì e mercoledì. È possibile visionare gli orari di apertura di ogni singolo ambulatorio tramite la piattaforma di prenotazione on line, collegandosi al sito aspct.it.

Offerta attiva alla vaccinazione per adolescenti e fascia pediatrica

Si procederà, inoltre, all’invito telefonico alla vaccinazione per:

fascia pediatrica : per recuperare le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate;

: per recuperare le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate; adolescenti: per l’inizio o il completamento della vaccinazione anti-HPV.

La vaccinazione rappresenta uno strumento di prevenzione essenziale contro malattie gravi e potenzialmente letali, rafforzando la protezione individuale e collettiva.

Prenotazioni facile tramite sito o app

Le prenotazioni possono essere effettuate con il Sistema di Prenotazione on line tramite: