Asp, partono i lavori di ristrutturazione della guardia medica di Ragalna

Al via, il prossimo 25 ottobre, i lavori di ristrutturazione del Presidio di Continuità assistenziale (Guardia medica) di Ragalna.L’intervento si colloca nella più ampia cornice delle azioni previste...

Al via, il prossimo 25 ottobre, i lavori di ristrutturazione del Presidio di Continuità assistenziale (Guardia medica) di Ragalna.

L’intervento si colloca nella più ampia cornice delle azioni previste dall’Assessorato regionale alla Salute, guidato dall’avv. Ruggero Razza, relative alla messa in sicurezza e al miglioramento degli standard strutturali e alberghieri delle Guardie mediche.

I lavori saranno conclusi entro 30 giorni dalla consegna all’impresa; nell’attesa, la Guardia medica di Ragalna sarà temporaneamente trasferita a Paternò - in Via Massa Carrara, 2 - operando negli stessi locali del Servizio di Continuità assistenziale di Paternò.

Restano invariati i numeri di telefono per contattare la Guardia medica di Ragalna: 095.620300 e 3357861028

Pe le urgenze rimane a Ragalna, nella sede attuale, la postazione non medicalizzata del 118.