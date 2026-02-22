Aspira gasolio dal camion mentre l’autista riposa: bloccato e arrestato 43enne

Ha approfittato di un momento di riposo del conducente di un autotreno per rubare benzina dal mezzo parcheggiato in un’area di sosta.

L’atteggiamento dell’uomo, però, non è passato inosservato ad alcuni passanti di via Domenico Tempio che hanno chiesto l’intervento della Polizia di Stato, segnalando l’episodio alla Sala Operativa della Questura di Catania.

In pochi istanti, i poliziotti della squadra volanti hanno raggiunto il piazzale del distributore di carburante dove il camionista si era fermato per una pausa di qualche minuto, dopo un’intensa giornata di lavoro. Davanti al mezzo, i poliziotti hanno notato il ladro di benzina, ancora con in mano alcuni bidoni e un aspiratore.

Non appena si è accorto della pattuglia della Polizia, l’uomo, un pluripregiudicato 43enne originario di Francofonte, ha tentato la fuga, ma i poliziotti lo hanno bloccato per effettuare un controllo dal quale è emerso che aveva già aspirato diversi litri di benzina, riempendo dei fusti in plastica. Il camionista, svegliato dal trambusto, ha poi sporto querela per furto, spiegando ai poliziotti di non essersi accorto di nulla.

Il pluripregiudicato 43enne è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, mentre la benzina rubata è stata restituita al proprietario.

Su disposizione del Pubblico Ministero, informato di quanto accaduto, è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicato per direttissima. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione nella provincia di Siracusa.