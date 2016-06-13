Assaltavano i corrieri delle sigarette: arrestati

In manette sono finite 6 persone

95047.it Su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, la Polizia di Stato ha in corso di esecuzione un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 6 persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine e furti, nonché ricettazione, detenzione e porto illegale di armi da fuoco.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Catania hanno permesso di disarticolare un gruppo criminale ritenuto responsabile di numerose rapine commesse nel territorio del capoluogo etneo ai danni della società di distribuzione di tabacchi che, a seguito degli “assalti” in cui venivano asportate scatole di sigarette del valore di oltre 2.000 euro cadauna, ha subito un danno di svariate centinaia di migliaia di euro.

I particolari dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso gli uffici della Procura della Repubblica di Catania siti in viale XX Settembre alle ore 10.30.