Assalto alla neve sull’Etna: 37 persone soccorse sulle piste di Piano Provenzana

Sono stati giorni particolarmente frenetici per quanto riguarda le attività di soccorso messe in campo dagli agenti della Polizia di Stato lungo i versanti dell’Etna.

Complessivamente, i poliziotti del nucleo sciatori della Questura di Catania hanno aiutato una quarantina di persone rimaste infortunate sulle piste di Piano Provenzana, prese d’assalto dagli appassionati della neve negli ultimi giorni.

I poliziotti sciatori specializzati dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti tempestivamente per le diverse richieste di soccorso per traumi contusivi, sospette fratture e lussazioni degli arti inferiori e superiori, spesso causati dall’uso sconsiderato di slittini e altri mezzi di fortuna, impiegati impropriamente per scivolare sulla neve.

Grazie alla loro professionalità, i poliziotti delle “volanti della neve”, formati e preparati per questo particolare tipo di intervento, hanno scongiurato rischi e conseguenze ben più gravi, attivando subito tutti i necessari soccorsi per le 37 persone malcapitate.

Ancora una volta, la Polizia di Stato raccomanda prudenza anche nei momenti ludici perché, sulla neve, anche un comportamento apparentemente innocuo, a volte, rischia di recare danni, anche irreparabili, agli altri escursionisti.

Il pattugliamento dei poliziotti ha permesso di rilevare alcune infrazioni al “Codice delle nevi” da parte di snowboarder sorpresi a “surfare” sulla neve senza il necessario casco protettivo, da quest’anno obbligatorio ad ogni età. Pertanto, si è provveduto a contestare sanzioni tra i 100 e 150 euro per l’inosservanza di una regola utile a salvaguardare l’incolumità degli sciatori.

Inoltre, sono state sanzionate altre tre persone per la mancanza di copertura assicurativa obbligatoria, anche in questo caso, per tutti gli sciatori che fruiscono degli impianti di risalita.