ASSALTO ARMATO NELLA NOTTE IN VILLETTA ALLE VIGNE DI SANTA MARIA DI LICODIA: FERITO IL PROPRIETARIO, INDAGANO I CARABINIERI

Rapina a mano armata nella notte nella zona delle Vigne di Santa Maria di Licodia.

Un commando composto da cinque uomini, con il volto coperto e armati, ha fatto irruzione in una villetta sorprendendo nel sonno i proprietari, una coppia di 50 e 45 anni.

I rapinatori hanno minacciato i due con le armi e messo a soqquadro l’abitazione, riuscendo a portare via alcuni oggetti di valore.

Durante l’assalto, il proprietario è rimasto lievemente ferito.Subito dopo la fuga dei malviventi, la coppia ha dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Paternò, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Al momento non si conosce l’esatto valore del bottino.Le forze dell’ordine stanno acquisendo immagini di videosorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze utili.

Nelle prossime ore potrebbero essere diffusi ulteriori dettagli da parte degli investigatori.