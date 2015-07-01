Assalto e rapina al distributore "Esso" della 121

Hanno agito in tre armati di pistola: sulle loro tracce ci sono i carabinieri

Rapina all’alba ai danni del distributore “Esso” che si trova sulla Statale 121. Attorno alle 4.30 del mattino tre persone armate di pistola e col volto travisato da passamontagna, hanno prima minacciato e poi rapinato gli addetti al distributore di benzina. Un’azione fulminea: preso il denaro contante, i tre sono poi fuggiti a bordo di un’auto. Il bottino portato via è ancora da quantificare. Sul fatto, indagano i carabinieri della Compagnia di Paternò.