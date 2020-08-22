Assembramenti e caos agli imbarchi per le Eolie: lo denuncia il Codacons

"Invasione di turisti alle isole Eolie dove si registrano assembramenti intollerabili e molti villeggianti, specie i più giovani, non rispettano le norme sull'uso delle mascherine". Lo denuncia il Cod...

"Invasione di turisti alle isole Eolie dove si registrano assembramenti intollerabili e molti villeggianti, specie i più giovani, non rispettano le norme sull'uso delle mascherine". Lo denuncia il Codacons, che ha inviato i propri ispettori. "La situazione più grave si registra nei porti in occasione delle partenze di aliscafi e traghetti, dove migliaia di persone (a Stromboli, Panarea, Lipari, ecc.) si accalcano sulle banchine creando pericolosi assembramenti - denuncia il Codacons - L'atmosfera di infuoca di notte a Lipari, dove le strade si trasformano in discoteche all'aperto di fronte ai locali che suonano musica dal vivo: qui centinaia di giovani ballano l'uno sull'altro senza rispettare le distanze minime e senza indossare le mascherine".