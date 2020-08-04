ASSESSORE RAZZA FURIOSO: “LA NAVE QUARANTENA NON HA SVUOTATO L’HOTSPOT DI LAMPEDUSA”

"Non ci si può credere. La nave quarantena non ha svuotato l’HotSpot di Lampedusa ed è andata verso Porto Empedocle. Dicono che tornerà giovedì. Speriamo nel brutto tempo, perché se dovesse affollarsi...

"Non ci si può credere. La nave quarantena non ha svuotato l’HotSpot di Lampedusa ed è andata verso Porto Empedocle. Dicono che tornerà giovedì. Speriamo nel brutto tempo, perché se dovesse affollarsi di nuovo al momento ci sono oltre 400 migranti nell’HotSpot. Insomma, ci è finita così: a sperare nel brutto tempo!”. Lo dice l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza che si trova proprio a Lampedusa dove sta conducendo una ricognizione per la realizzazione di una struttura dedicata ai tamponi per i migranti.

L'esponente del governo Musumeci, con il sindaco di Lampedusa Totò Martello, Guido Bertolaso, che sta seguendo per la presidenza della Regione la fase post lockdown, il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina e con la manager dell'Asp di Palermo, Daniela Faraoni, ha effettuato un sopralluogo nel poliambulatorio dell'isola: è uno dei siti che potrebbero ospitare il nuovo ospedale che la Regione Siciliana intende realizzare nella più grande delle isole Pelagie.