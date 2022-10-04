ASSISI, I VIGILI DEL FUOCO DONANO L’ELMO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA MATTARELLA
A cura di Redazione
04 ottobre 2022 19:43
L’elmo da caposquadra dei vigili del fuoco è stato donato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa mattina ad Assisi, durante la cerimonia di accensione della Lampada di San Francesco.
Ad omaggiare il Presidente sono stati il capo Dipartimento Laura Lega e il capo del Corpo Guido Parisi, insieme al direttore regionale dell’Umbria Francesco Notaro, alla presenza del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.
