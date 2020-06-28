ASSISTENZA DOC SICILIA: LA QUALITÀ DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE PROFESSIONALE SBARCA IN SICILIA

La popolazione italiana è sempre più anziana - siamo il secondo paese più anziano al mondo dopo il Giappone - e soprattutto oggi, nella fase del “dopo coronavirus” è più che mai urgente poter fornire...

La popolazione italiana è sempre più anziana - siamo il secondo paese più anziano al mondo dopo il Giappone - e soprattutto oggi, nella fase del “dopo coronavirus” è più che mai urgente poter fornire agli anziani assistenza professionale in sicurezza e presso il proprio domicilio anziché in una struttura. Eppure trovare badanti qualificate e affidabili è un problema che il semplice passaparola non può risolvere.

A ogni problema, però, è possibile trovare una soluzione. È quello che ha fatto l’associazione Social Meta di Catania nella Regione Siciliana che, grazie alla collaborazione con Francesco Lorenti, titolare di Assistenza DOC, hanno dato il via ad Assistenza DOC Sicilia: una capillare rete di professionisti che andrà ad erogare servizi di assistenza domiciliare “doc” - cioè altamente qualificati - su tutto il territorio regionale.

Cos’è Assistenza Doc e perché può innescare un cambiamento radicale in Sicilia

Il marchio fondato da Francesco Lorenti, è una realtà di portata nazionale che negli ultimi anni si è affermata per la qualità dei suoi servizi, scelti da 92.000 famiglie italiane. I centri di assistenza domiciliare gestiti da Assistenza DOC sono retti da una figura professionale nuova, creata da Francesco Lorenti e regolarmente approvata e registrata dal Ministero per lo Sviluppo Economico: il Consulente per la Terza Età, un professionista che viene riconosciuto come tale attraverso uno specifico percorso di formazione.

Ed è proprio la qualità della formazione (e di conseguenza dei servizi) l’elemento chiave che negli anni ha sancito il successo di Assistenza Doc: la stessa qualità che da oggi verrà innestata sul territorio delle province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani e Agrigento. “Credo molto nello sviluppo del Sud Italia e di un’assistenza domiciliare di qualità in Sicilia” dichiara Francesco Lorenti “e ci credo perché conosco bene la situazione nazionale e so che la Sicilia non fa eccezione. Anche qui le famiglie hanno bisogno di supporto e - soprattutto oggi - di garanzie di qualità. Il passaparola non basta, la badante non può essere scelta a caso e il vecchio modello di gestione familiare dell’anziano, oggi - alla luce dei cambiamenti strutturali della società in cui viviamo - non è più proponibile. Da solo, non basta.”

Assistenza Doc Sicilia: come è nata e come funzionerà

In risposta a queste esigenze, Sandro Mangano - presidente dell’Associazione Social Meta, da sempre impegnato nella difesa dei diritti civili e sociali - ha creato un ponte che ha permesso la nascita di Assistenza Doc Sicilia. Una realtà che non risponde solo alle esigenze delle famiglie che hanno un anziano in casa ma anche a quelle dei tanti operatori assistenziali che, nonostante i titoli e l’esperienza, si sentono inadeguati a gestire una domanda in rapido aumento.

“Ho ascoltato il grido di aiuto di tante famiglie Siciliane che hanno necessità di questi servizi e di tanti operatori socio sanitari in cerca di occupazione e che attualmente si sentono sfruttati” dichiara Sandro Mangano.

La rete, fortemente strutturata, avrà per ogni provincia un Consulente per la Terza Età che gestirà e monitorerà tutti i servizi e la loro erogazione e che farà capo a un referente Regionale. La solidità della struttura portante permetterà di selezionare con cura gli operatori e di seguirli in modo costante, durante tutto il loro iter con l’assistito.

Formazione e monitoraggio garantiranno quindi alle famiglie un’assistenza che non ha nulla a che vedere con quella offerta dalla classica badante conosciuta attraverso il passaparola e ingaggiata in nero. Con Assistenza Doc Sicilia, la scelta dell’operatrice adatta viene infatti valutata a seguito di un’analisi approfondita dei bisogni e delle caratteristiche specifiche del paziente e della sua famiglia: un procedimento che non lascia nulla al caso.

Quali sono i servizi erogati da Assistenza Doc Sicilia?

Sono molti i servizi offerti e diretti a diverse categorie di pazienti: anziani, malati e disabili. I professionisti di Assistenza Doc Sicilia sono infatti in grado di rispondere a esigenze differenti: assistenza domiciliare in primis. Il paziente verrà supportato presso la sua abitazione con servizi che vanno dall’igiene personale all’assistenza ai pasti, veglia notturna e diurna, assistenza Alzheimer e Parkinson, riabilitazione post ictus ecc. Ma non solo.

Alle famiglie verrà garantita anche l’assistenza ai loro cari presso le strutture ospedaliere, nonché servizi specifici di fisioterapia e servizi infermieristici a domicilio (riabilitazione neuromotoria, ortopedica, post chirurgica, post ictus ecc), assistenza psicologica e servizi di accompagnamento.

Un’ampia rosa di possibilità, quindi, che mostra come a ogni problema sia possibile trovare la soluzione più adeguata. A patto, certo, che vengano garantite struttura, competenze e professionalità: quei capisaldi, cioè, sulla base dei quali Assistenza Doc Sicilia ha deciso di basare la propria eccellenza.

E’ possibile contattare Assistenza Doc Sicilia ai seguenti recapiti regionali:

N. verde 800.912915

Telefono: 095/2880184